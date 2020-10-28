Деякі з цих машин настільки рідкісні, що шанс зустріти одночасно і в одному місці дві такі – гіпермізерний. А тут їх було по три, а то й чотири!

Справді дивовижне видовище для шанувальників автомобілів: Bugatti Divo, пара Chiron, чотири Pagani Huayra, дві LaFerrari, три McLaren F1, чотири Ferrari F40 і п'ять Ferrari F50, практично усі моделі Koenigsegg – кавалькада гіперкарів протягнулась через увесь трек Донінгтон Парк у Англії.

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На тлі найдорожчих та найшвидших автомобілів світу навіть суперкари Porsche, Lamborghini та Aston Martin виглядають простецькими і грають роль масовки.

Якщо не у світі, то в Англії це було найбільшим зібранням супермашин в історії. Поряд з сучасними гіперкарами можна було побачити і кілька історичних спорткарів, котрі зовсім не псували загальну картину.