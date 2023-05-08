За прошлый месяц украинцы приобрели самое большое в этом году количество подержанных авто из-за границы.

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это почти на 8% больше, чем в марте, сообщает Укравтопром.

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто – 45%.

Дальше идут:

Дизельные автомобили – 36%;

Электромобили – 11%;

Авто с ГБО – 5%;

Гибриды – 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле перешли на украинские номера – 11 лет.

Самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В апреле на украинские номера перешли 1273 автомобиля этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf – 1180 шт. На третьем месте Skoda Octavia – 794 шт. Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Passat (694 шт.) и Ford Focus (377 шт.).

Также в ТОП-10 месяца вошли: Nissan Leaf - 366 ед; Nissan Qashqai – 337 ед.; VW Touran – 320 ед; Skoda Fabia – 277 ед; Audi A4 – 270 ед.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.