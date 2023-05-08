За минулий місяць українці придбали найбільшу в цьому році кількість вживаних авто з-закордону.

За минулий місяць український автопарк поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це майже на 8% більше, ніж у березні, повідомляє Укравтопром.

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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто – 45%.

Далі йдуть:

Дизельні авто – 36%;

Електромобілі – 11%;

Авто з ГБО – 5%;

Гібриди – 3%.

Середній вік вживаних авто, що у квітні перейшли на українські номери - 11 років.

Найпопулярнішим автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf – 1180 шт. На третьому місці Skoda Octavia – 794 шт. Замикають лідерську п’ятірку Volkswagen Passat (694 шт.) та Ford Focus (377 шт.).

Також у ТОП-10 місяця увійшли: Nissan Leaf – 366 од.; Nissan Qashqai – 337 од.; VW Touran – 320 од.; Skoda Fabia – 277 од.; Audi A4 – 270 од.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.