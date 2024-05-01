Относительно апреля прошлого года количество проданных новых автомобилей увеличилось, но если сравнивать с мартом - активность на авторынке упала.

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше чем в прошлом году, сообщает Укравтопром. Однако относительно предыдущего месяца потребительская активность на авторынке упала на 14%.

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Лидерство на рынке удерживает Toyota – 856 регистраций. Второй по количеству полученных номеров (536 шт.) остается Renault. Volkswagen закончил месяц с показателем 468 проданных авто, поднявшись на третью строчку рейтинга. Также в ТОП-5 апреля попали BMW, с результатом 405 ед, и Skoda – 317 авто.

Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, апрельская реализация которого составила 484 ед.

Всего, с начала года, украинцы приобрели 22,2 тыс. новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 г.