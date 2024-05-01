Відносно квітня минулого року кількість проданих нових автомобілів збільшилась, але якщо порівнювати з березнем - активність на авторинку впала.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром. Однак відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%.

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Лідерство на ринку утримує Toyota – 856 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів (536 шт.) залишається Renault. Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто, піднявшись на третю сходинку рейтингу. Також у ТОП-5 квітня потрапили BMW, з результатом 405 од, та Skoda – 317 авто.

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, квітнева реалізація якого становила - 484 од.

Всього, з початку року, українці придбали 22,2 тис. нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023р.