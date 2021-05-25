Из них будут делать скоростные электрозаправки, которые будут накапливать энергию и отдавать ее при необходимости.

Немецкая марка Audi планирует в ближайшие годы выпустить до 20 полностью электрических моделей. Ключом к их успеху станет надежная скоростная зарядная инфраструктура, но появление на улицах сотен тысяч электромобилей, которые пытаются подзарядить свои батареи в часы пик, могут стать серьезной проблемой для электросетей. Кроме того, зарядная инфраструктура может не успевать за ростом их количества.

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Решать эти проблемы позволит разработанная немецкими инженерами высокоскоростная зарядная станция Audi charging hub. Существующий пока только в виде концепта "зарядной узел", позволит владельцам электромобилей Audi заряжать батареи мощностью 300 кВт.

Сам же "узел" будет питаться от литий-ионных батарей, которые подзаряжают в ночное время, когда электроэнергия дешевле. Кроме того, ночное время зарядки позволит накапливать энергию, не влияя на пиковые потребности в электроэнергии в городах или регионах.

Audi charging hub – это зарядной узел на основе гибких контейнерных кубов, в которых размещаются отработанные литий-ионные батареи емкостью до 2,45 МВт. Один такой хаб из шести слотов будет выдавать мощность до 300 кВт.

Как отмечают в Audi, их можно "быстро транспортировать, устанавливать и адаптировать к конкретному месту расположения, независимо от пропускной способности локальной сети". Пока электромобили будут стоять на зарядке их владельцы могут пообедать или выпить кофе в предусмотренной в хабе премиальной лаунж-зоне, но времени на это у них будет немного. Например, для зарядки батареи Audi e-tron GT от 5% до 80% емкости от терминала на 270 кВт требуется около 23 минут.

Также у водителей электромобилей Audi будет возможность забронировать место на зарядном хабе, в незабронированное время зарядка будет обслуживать автомобили других марок. К концу лета компания планирует испытать концепт Audi charging hub в Германии. По результатам тестов Audi примет решение касательно коммерческой реализации данного проекта.