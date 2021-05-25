З них робитимуть швидкісні електрозаправки, які накопичуватимуть енергію і віддаватимуть її коли це потрібно.

Німецька марка Audi планує в найближчі роки випустити до 20 повністю електричних моделей. Ключем до їх успіху стане надійна швидкісна зарядна інфраструктура, але поява на вулицях сотень тисяч електромобілів, які намагаються підзарядити свої батареї в години пік, можуть стати серйозною проблемою для електромереж. Крім того, зарядна інфраструктура може не встигати за збільшенням їх кількості.

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Розв'язувати ці проблеми дозволить розроблена німецькими інженерами високошвидкісна зарядна станція Audi charging hub. Існуючий поки тільки у вигляді концепту "зарядний вузол" дозволить власникам електромобілів Audi заряджати батареї потужністю 300 кВт.

Сам же "вузол" живитиметься від літій-іонних батарей, які підзаряджають у нічний час, коли електроенергія дешевша. Крім того, нічний час зарядки дозволить накопичувати енергію, не впливаючи на пікові потреби в електроенергії у містах або регіонах.

Audi charging hub – це зарядний вузол на основі гнучких контейнерних кубів, в яких розміщуються відпрацьовані літій-іонні батареї місткістю до 2,45 МВт. Один такий хаб з шести слотів видаватиме потужність до 300 кВт.

Як відзначають в Audi, їх можна "швидко транспортувати, встановлювати та адаптувати до конкретного місця розташування, незалежно від пропускної здатності локальної мережі". Поки електромобілі стоятимуть на зарядці їх власники можуть пообідати або випити кави у передбаченій у хабі преміальній лаунж-зоні, але часу на це в них буде небагато. Наприклад, для зарядки батареї Audi e-tron GT від 5% до 80% місткості від термінала на 270 кВт потрібно близько 23 хвилин.

Також у водіїв електромобілів Audi буде можливість забронювати місце на зарядному хабі, в незаброньований час зарядка буде обслуговувати автомобілі інших марок. До кінця літа компанія планує випробувати концепт Audi charging hub в Німеччині. За результатами тестів Audi прийме рішення по комерційній реалізації даного проекту.