В августе импорт авто из Китая вырос на 42%

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 2424 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 42% больше, по сравнению с августом 2024 года.

Из этого количества: новых – 2026 ед. (+52%); подержанных – 398 ед. (+7%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 88%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus - 361 ед.; Volkswagen ID.Unyx - 206 ед.; Honda eNS1 - 202 ед.; BYD Sea Lion 07 - 155 ед.; Audi Q4 - 109 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: