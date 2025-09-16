Укр
В августе импорт авто из Китая вырос на 42%

Большинство ввозимых из КНР автомобилей – новые электрички.
Зикр 001

Евгений Гудущан
В течение прошлого месяца украинцы приобрели 2424 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 42% больше, по сравнению с августом 2024 года.

Из этого количества: новых – 2026 ед. (+52%); подержанных – 398 ед. (+7%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 88%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Song Plus - 361 ед.;
  2. Volkswagen ID.Unyx - 206 ед.;
  3. Honda eNS1 - 202 ед.;
  4. BYD Sea Lion 07 - 155 ед.;
  5. Audi Q4 - 109 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Zeekr 001 - 33 ед.;
  2. BYD Sea Lion 07 - 28 ед.;
  3. BYD Song Plus - 26 ед.;
  4. Polestar 2 - 19 ед.;
  5. Zeekr 7X - 18 ед.
