У серпні імпорт авто з Китаю зріс на 42%

Впродовж минулого місяця українці придбали 2424 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 42% більше, у порівнянні з серпнем 2024 року.
Читайте також: Які авто з Китаю українці купували в 2025-му
З цієї кількості: нових – 2026 од. (+52%); вживаних – 398 од. (+7%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 88%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 361 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 206 од.;
- Honda eNS1 - 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 155 од.;
- Audi Q4 - 109 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 33 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 28 од.;
- BYD Song Plus - 26 од.;
- Polestar 2 - 19 од.;
- Zeekr 7X - 18 од.