У серпні імпорт авто з Китаю зріс на 42%

Впродовж минулого місяця українці придбали 2424 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 42% більше, у порівнянні з серпнем 2024 року.

З цієї кількості: нових – 2026 од. (+52%); вживаних – 398 од. (+7%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 88%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 361 од.; Volkswagen ID.Unyx - 206 од.; Honda eNS1 - 202 од.; BYD Sea Lion 07 - 155 од.; Audi Q4 - 109 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: