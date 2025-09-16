Укр
Ру

У серпні імпорт авто з Китаю зріс на 42%

Більшість ввезених з КНР автомобілів – нові електрички.
Імпорт авто з Китаю зріс на 42% - Auto24

Zeekr 001

Євген Гудущан
logo16 вересня, 10:38
logo0
logo0 хв

Впродовж минулого місяця українці придбали 2424 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 42% більше, у порівнянні з серпнем 2024 року.

Читайте також: Які авто з Китаю українці купували в 2025-му

З цієї кількості: нових – 2026 од. (+52%); вживаних – 398 од. (+7%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 88%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus - 361 од.;
  2. Volkswagen ID.Unyx - 206 од.;
  3. Honda eNS1 - 202 од.;
  4. BYD Sea Lion 07 - 155 од.;
  5. Audi Q4 - 109 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Zeekr 001 - 33 од.;
  2. BYD Sea Lion 07 - 28 од.;
  3. BYD Song Plus - 26 од.;
  4. Polestar 2 - 19 од.;
  5. Zeekr 7X - 18 од.
#Новини #Автобізнес