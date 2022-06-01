Новая разметка сделает дороги гораздо безопаснее, а езду в темное время суток - комфортнее.

В Австралии на трассах появится светящаяся в темноте разметка: ее монтаж станет частью большой программы повышения безопасности на дорогах стоимостью 245 млн долларов, которую начали реализовывать с 2022 года.

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Обещают, что новая фотолюминесцентная дорожная разметка будет выглядеть днем так же, как и обычная. Однако по ночам она будет светиться так ярко, что водители ее будут видеть даже во время дождя или тумана.

Компания Tarmac Linemarking, которая будет заниматься монтажом плёнки, уже опубликовала фотографии дороги с новой разметкой. И если эти изображения близки к истине, то австралийские загородные трассы по ночам будут выглядеть очень интересно.