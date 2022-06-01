Нова розмітка зробить дороги набагато безпечнішими, а їзду у темну пору доби - комфортнішою.

В Австралії на трасах з'явиться розмітка, яка сама світитиметься у темряві: її монтаж стане частиною великої програми підвищення безпеки на дорогах вартістю 245 млн доларів, яку почали реалізовувати з 2022 року.

Читайте також: Попри війну на столичних вулицях поновлюють розмітку

Обіцяють, що нова фотолюмінесцентна дорожня розмітка вдень виглядатиме так само, як і звичайна. Проте ночами вона світитиметься так яскраво, що водії її бачитимуть навіть під час дощу або туману.

Компанія Tarmac Linemarking, яка займатиметься монтажем плівки, вже опублікувала фотографії дороги з новою розміткою. І якщо ці зображення близькі до істини, то австралійські заміські траси ночами будуть виглядати дуже цікаво.