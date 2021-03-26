Он так известен в стране-континенте, что у него есть собственный аккаунт в социальной сети.

Такие сооружения, которые, как магнитом, притягивают к себе не предусмотрительных водителей, вероятно, есть в разных уголках мира. Но некоторые из них являются настоящими рекордсменами по количеству своих “жертв”. Как "мост на Монтегю стрит" в Мельбурне.

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Поломанные фургоны и поврежденный груз – типичные последствия неосмотрительности водителей грузовиков, забывающих о высоте своих машин. Твиттер-аккаунт австралийского моста Montague St Bridge поделился фотографией очередного курьезного ДТП. Водитель белого Mitsubishi Fuso не рассчитал габариты своего фургона и остался без тента.

Высота проезда под мостом составляет три метра, о чем сообщают соответствующие знаки, однако много кто пытается “проскочить” под мостом, а кто не замечает опасности, и финал в остальном такой, как у бедного Mitsubishi Fuso.

Местная власть не просто установила перед мостом обязательные дорожные знаки, а еще и навесной транспарант, который сигнализирует о габаритах сооружения, но и это не помогло, поскольку Mitsubishi Fuso стал уже 124-й жертвой низкого проезда.