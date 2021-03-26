Він такий відомий у країні-континенті, що в нього є власний акаунт у соціальній мережі.

Такі споруди, що, мов магнітом, притягують до себе нерозбачливих водіїв, певно, є в різних куточках світу. Та деякі з них є справжніми рекордсменами за кількістю своїх “жертв”. Як “Міст на Монтегю стріт” у Мельбурні.

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Поламані фургони та пошкоджений вантаж – типові наслідки необачності водіїв вантажівок, які забувають про висоту своїх машин. Твіттер-акаунт австралійського мосту Montague St Bridge поділився фотографією чергового курйозного ДТП. Водій білого Mitsubishi Fuso не розрахував габарити свого фургона і залишився без тенту.

Висота проїзду під мостом становить три метри, про що повідомляють відповідні знаки, однак багато хто пробує “проскочити” під мостом, а хто не помічає небезпеки, та фінал в решті такий, як у бідолашного Mitsubishi Fuso.

Місцева влада не просто встановила перед мостом обов’язкові дорожні знаки, а ще й навісний транспарант, який сигналізує про габарити споруди, але і це не допомогло, оскільки Mitsubishi Fuso став вже 124-ю жертвою низького проїзду.