В Австралии в краш-тесты включат испытания под водой, его цель — проверить, можно ли выбраться из затонувшей машины.

Австралийская независимая ассоциация ANCAP внесла изменения в порядок проведения краш-тестов. Как сообщает Autoblog, с января следующего года в них включат новый обязательный этап – подводный.

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В рамках такого теста эксперты будут проверять, насколько сложно покинуть погруженный под воду автомобиль. Чтобы получить максимальную оценку, машина должна получить вердикт "возможно выбраться" в течение определенного времени в воде.

Такой этап краш-теста актуален для Австралии – континента, окруженного водой, для которого подобные инциденты не редки. Когда автомобиль погружается под воду, давление мешает открыть дверь, а людей в салоне обычно охватывает паника, что часто приводит к печальным последствиям.

В рамках теста ANCAP пассажиры автомобиля должны иметь возможность открыть двери и окна с электроприводом в течение 10 минут после погружения. Если машина не соответствует требованиям, производители должны предоставить альтернативные способы: например, обеспечить возможность вручную опустить стекла или оперативно и безопасно выломать их.