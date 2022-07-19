В Австралії в краш-тести включать випробування під водою. Його мета — перевірити, чи можна водію та пасажирам вибратися з машини, що затонула.

Австралійська незалежна асоціація ANCAP внесла зміни до порядку проведення краш-тестів. Як повідомляє Autoblog, із січня наступного року до них включать новий обов'язковий етап - підводний.

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В рамках такого тесту експерти перевірятимуть, наскільки складно вилізти з-за зануреного під водою автомобіля. Щоб отримати максимальну оцінку, машина повинна отримати вердикт "можливо вибратися" протягом певного часу у воді.

Такий етап краш-тесту є актуальним для Австралії — континенту, оточеного водою, для якого подібні інциденти не рідкісні. Коли автомобіль занурюється під воду, тиск заважає відчинити двері, а людей у салоні зазвичай охоплює паніка, що часто призводить до сумних наслідків.

В рамках тесту ANCAP пасажири автомобіля повинні мати можливість відкрити двері та вікна з електроприводом протягом 10 хвилин після занурення. Якщо машина не відповідає вимогам, виробники повинні надати альтернативні способи: наприклад, забезпечити можливість вручну опустити шибки або оперативно і безпечно виламати їх.