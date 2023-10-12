В столичном КП "Киевпасстранс" озвучили статистику обновления подвижного состава за счет пожертвований европейских партнеров: отсчет пошел за сотню автобусов.

Если быть точнее, то с начала полномасштабного российского вторжения Киев получил 105 автобусов разных размерных групп, которые помогли избежать транспортного коллапса. В настоящее время 75 пассажирских машин задействованы в пассажирских перевозках.

Четыре двухэтажных автобуса MAN не используются, но они также в хорошем техническом состоянии. Их ввод в эксплуатацию планируется в послевоенное время на экскурсионных маршрутах.

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"Первыми в столицу прибыли 11 машин из Риги. Со временем партнеры из Латвии передали Киеву еще 10 автобусов. Также одними из первых Киеву подарили автобусы из Германии. Кроме того, столица получила шесть автобусов от финского Тампере. Следует отметить, что автобусы Киеву передают как коммунальные предприятия, так и частные перевозчики. Еще три автобуса передали украинские благотворители", – говорится в коротком отчете предприятия на странице Facebook.

В первые дни октября в Киев поступила пария автобусов из Братиславы. Прибыло 23 машины, из которых пять в дальнейшем будут использованы в качестве доноров, поскольку техника не новая и выходы транспорта из строя неизбежны. Автобусы проходят процедуру регистрации, их сразу комплектуют валидаторами, системами видеоотслеживания и атрибутикой информирования. После этого машины выйдут на маршруты города, часть братиславского транспорта будет находиться в резерве, как того требует технологический процесс организации пассажирских перевозок.

Также сообщается о том, что с 2022 года город получил 15 трамваев украинского производителя "Татра-Юг", поставки ведутся в рамках заключенного еще до полномасштабного вторжения россиян договора на 20 единиц рельсовых машин.