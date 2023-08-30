Коммунальные перевозчики Кривого Рога в нелегкое военное время не только обновляют подвижной состав общественного транспорта, но серьезно взялись за модернизацию парка спецтехники для обслуживания огромного хозяйства.

Не так давно КП “Городской троллейбус” приобрело машину для обслуживания контактной сети на трамвайных и троллейбусных линиях. Для хозяйственных работ, ремонта и строительства, в т.ч. для ликвидации последствий ракетно-дроновых ударов врага по городу, решили приобрести технику строительного сегмента.

Уже осенью по результатам торгов через платформу zakupki.prom криворожские транспортники планируют получить колесный экскаватор-погрузчик и мини-экскаватор. Обе спецмашины должны быть в комплекте с навесным оборудованием, что делает такую технику не только универсальной, но и всесезонной многооперационной.

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Из выполненных тендерных поставок заметно выделяется августовское обновление в виде 10 новых автобусов Guleryuz турецкого производителя Güleryüz Ecolinе, которые несколько дней назад вышли на маршруты города. Пассажирские машины экологического класса Euro 6 приобретены за счет городского бюджета для улучшения логистики пассажиров по наиболее загруженным направлениям.

Благодаря обновке, на карте города появился новый автобусный маршрут под №8, который соединил Терновский район со спальными микрорайонами Заречный, Солнечный, бульвар Вечерний, далее с центром Кривого Рога и железнодорожным вокзалом "Кривой Рог - Главный". Это один из самых длинных не только в городе, но и в Украине городских автобусных маршрутов – 37,8 км.

На "восьмом" работает восемь из десяти новеньких автобусов. Еще две пассажирские машины обслуживают кольцевые маршруты №1 и №1а, что позволило снизить интервал движения и улучшило логистику пассажиров.

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Это низкопольные автобусы с паспортной емкостью 91 пассажир, в т.ч. с 27 местами для сидения. Их салоны оборудованы кондиционерами, информационными экранами, валидаторами и системой видеонаблюдения.

По словам директора КП "Городской троллейбус" Александра Приходько, на средства городского бюджета, с учетом этих 10 новых автобусов, приобретено 34 автобуса большой пассажировместимости и три машины средней размерной группы, которые также приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.

И наконец еще одно важное по теме коммунального транспорта Кривого Рога. Как уточнили редакции Авто24 в отделе по публичным закупкам КП "Городской троллейбус", город не только в это сложное военное время поддерживает высокие стандарты пассажирского обслуживания жителей, обновляя подвижной состав, но и сохраняет проезд в коммунальном общественном транспорте бесплатным, чего ни у одного города Украины нет.

Видеосюжет наших коллег из местного ТК "Первый городской" о новых автобусах и особенностях городских пассажирских перевозок в самом длинном городе Европы