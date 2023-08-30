Комунальні перевізники Кривого Рогу у нелегкий воєнний час не лише оновлюють рухомий склад громадського транспорту, але й серйозно взялися за модернізацію парку спецтехніки для обслуговування величезного господарства.

Не так давно КП "Міський тролейбус" придбало машину для обслуговування контактної мережі на трамвайних і тролейбусних лініях. Для господарчих операцій, ремонту і будівництва, у т.ч. для ліквідації наслідків ракетно-дронових ударів ворога по місту, вирішили придбати техніку будівельного сегменту.

Вже восени за результатами торгів через платформу zakupki.prom криворізькі транспортники планують отримати колісний екскаватор-навантажувач та міні-екскаватор. Обидві спецмашини мають бути в комплекті з навісним обладнанням, що робить таку техніку не тільки універсальною, але й багатоопераційною всесезонною.

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З-поміж виконаних тендерних поставок помітно виділяється серпнева обнова у вигляді 10 нових автобусів Guleryuz турецького виробника Güleryüz Ecolinе, які кілька днів тому вийшли на маршрути міста. Пасажирські машини екологічного класу Еuro 6 придбані за рахунок міського бюджету для покращення логістики пасажирів на найбільш завантажених напрямках.

Завдячуючи обновці, нині на карті міста появився новий автобусний маршрут під №8, який сполучив Тернівський район зі спальними мікрорайонами Зарічний, Сонячний, бульвар Вечірній, далі з центром Кривого Рогу та залізничним вокзалом "Кривий Ріг - Головний". Це один з найдовших не тільки у місті, але й в Україні міських автобусних маршрутів – 37,8 км.

На "восьмому" працює вісім із десяти новеньких автобусів. Ще дві пасажирські машини обслуговують кільцеві маршрути №1 і №1а, що дозволило зменшити інтервалу руху і поліпшило логістику пасажирів.

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Це низькопідлогові автобуси з паспортною місткістю 91 пасажир, у т.ч. з 27 місцями для сидіння. Їх салони обладнані кондиціонерами, інформаційними екранами, валідаторами та системою відеонагляду.

За словами директора КП " Міський тролейбус " Олександра Приходька, за кошти міського бюджету, з урахуванням цих 10 нових автобусів, придбано 34 автобуси великої пасажиромісткості та три машини середньої розмірної групи, що також пристосовані для перевезення маломобільних груп населення.

І насамкінець ще одне важливе по темі комунального транспорту Кривого Рогу. Як уточнили редакції Авто24 у відділі з публічних закупівель КП "Міський тролейбус ", місто не тільки у цей складний воєнний час підтримує високі стандарти пасажирського обслуговування жителів, оновлюючи рухомий склад, але й зберігає проїзд у комунальному громадському транспорті безкоштовним, чого жодне місто України не має.

Відеосюжет наших колег з місцевого ТК "Перший міський" про нові автобуси і особливості міських пасажирських перевезень у найдовшому місті Європи