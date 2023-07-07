Продажі автобусів зростають, але більшість купують на внутрішньому ринку.

У червні 2023 року українці придбали 890 нових та вживаних автобусів. Такий показник на 57,8% більший, ніж за аналогічний період минулого року та на 13,2% більший, ніж у травні-2023. Таким чином, показники авторинку в сегменті продажів автобусів також наближаються до рівня, який був до початку повномасштабного вторгення.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні протягом червня та визначили топ моделей в трьох сегментах автобусів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

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Більшість автобусів купили на внутрішньому ринку: 749 штук, що склало 84,2% від загальної кількості. Це найбільша частка за останні 9 місяців.

З-за кордону привезли 9,1% вживаних автобусів від загальної кількості: 81 одиниць. Таким чином, частка вживаних імпортних автобусів в структурі ринку виявилася найменшою з січня 2019 року (тоді цей показник був зафіксований на рівні 7,3%).

Також у червні вперше зареєстрували 60 нових автобусів: 56 із них були виготовлені або переобладнані в Україні (6,3%), 4 шт. імпортували з-за кордону 0,4%).

На внутрішньому ринку більшість складають автобуси малої та середньої місткості. При цьому 5 із 20 моделей — це моделі, побудовані на базі агрегатів російського виробництва.

Втім, лідером внутрішніх перепродажів стабільно залишаються автобуси на шасі Mercedes-Benz Sprinter (168 шт.). Значна частина цих транспортних засобів була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.

Внаслідок великої кількості законодавчих обмежень, з-за кордону сьогодні привозять небагато автобусів, а частка імпорту в структурі продажів зменшується. На такі транспортні засоби діє обмеження екологічного стандарту не нижче «Євро-5», а розмір акцизного податку у 50 разів більший на автобуси віком понад 8 років, що робить їх імпорт економічно невигідним.

В червні з-за кордону найчастіше привозили вживані автобуси на базі Mercedes-Benz Citaro (13 шт.). На другому місці — Mercedes-Benz Sprinter (9 шт.). Третю сходинку зайняв VDL Ambassador (6 шт.).

Більшість нових автобусів, які українці вперше зареєстрували у червні 2023 року – це продукція українських підприємств. Так, перше місце зайняв Богдан/Ataman A-092 (33 шт.). На другому місці розмістився Богдан/Ataman A-093 (13 шт.), а на третьому — БАЗ А081 «Еталон» (6 шт.).