За підрахунком аналітиків AUTO-Consulting за 6 місяців 2023 року на купівлю нових легкових та комерційних автомобілів сегменту LCV було витрачено більше 1 млрд євро.

На купівлю нових легкових автомобілів українці витратили 980 млн євро, що у грошовому порівнянні на 85% більше, ніж за аналогічний календарний період минулого року.

Діапазон найвищих уподобань припав на купівлю автомобілів середнього цінового сегменту (Volume), на що пішло більш ніж половина всіх фінансів.

Читайте також Вдвічі більше, ніж торік: у червні українці активно купували нові автомобілі

На придбання нових автомобілів преміального сегменту витрачено 42,5% грошових обсягів, що у порівнянні з минулим роком майже в 2,3 рази потужніше. А ось Luxury-сегмент втратив 47%, тобто майже удвічі.

Пік купівлі автомобілів припав на червень. За місяць на придбання нових легкових автомобілів було витрачено 190 млн євро. Щодо піврічного показника, то з 1 січня по 30 червня українці заплатили за нові легковики понад 40 млрд грн.

Читайте також Українці активно купують вантажівки: підсумки червня

На придбання нових легких комерційних автомобілів сегменту LCV за пів року сплачено 71 млн євро, тобто майже 3 млрд грн. Це на 66,4% більше торішнього 6-місячного періоду.