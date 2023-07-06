По подсчету аналитиков AUTO-Consulting за 6 месяцев 2023 года на покупку новых легковых и коммерческих автомобилей сегмента LCV было израсходовано более 1 млрд евро.

На покупку новых легковых автомобилей украинцы потратили 980 млн евро, что в денежном сравнении на 85% больше, чем за аналогичный календарный период прошлого года.

Диапазон самых высоких предпочтений пришелся на покупку автомобилей среднего ценового сегмента (Volume), на что ушло более половины всех финансов.

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На приобретение новых автомобилей премиального сегмента израсходовано 42,5% денежных объемов, что по сравнению с прошлым годом почти в 2,3 раза мощнее. А вот Luxury-сегмент потерял 47%, то есть почти вдвое.

Пик покупки автомобилей пришелся на июнь. За месяц на приобретение новых легковых автомобилей было израсходовано 190 млн. евро. Что касается полугодового показателя, то с 1 января по 30 июня украинцы заплатили за новые легковые автомобили более 40 млрд грн.

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На приобретение новых легких коммерческих автомобилей сегмента LCV за полгода уплачено 71 млн евро, то есть почти 3 млрд грн. Это на 66,4% больше прошлогоднего 6-месячного периода.