Продажи выросли во всех сегментах рынка. Объемы постепенно возвращаются к показателям рынка, которые были до 24 февраля 2022 года.

Рынок легких коммерческих автомобилей

В июне украинцы приобрели 5,4 тысяч легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Это на 12,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 3,8% больше, чем в мае-2023. Институт исследований авторынка.

Большинство малых коммерческих автомобилей в мае уже приобрели на внутреннем рынке: 4 тысячи (73,9%). Из-за границы привезли 931 подержанный LCV (17,3%).

Новых импортных LCV продали 436 штук, еще 37 зарегистрированных легких грузовиков переоборудовали украинские предприятия по импортным шасси или машинокомплектам. В целом, продажи новых LCV составили 8,8% от общего количества приобретенной малой коммерческой техники.

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Наиболее востребованными на внутреннем рынке были подержанные фургоны (2,9 тыс. шт.), грузопассажирские (193 шт.), а также тентованные бортовые (183 шт.), бортовые (181 шт.) и фургоны рефрижераторы (88 шт.).

Из-за границы чаще всего привозили б/у фургоны (705 шт.), фургоны рефрижераторы (66 шт.), бортовые тентованные (47 шт.), фургоны с гидробортом (26 шт.) и платформы (17 шт.).

Лидером импортных подержанных LCV остается Renault Master (228 шт.), на втором месте разместился Mercedes-Benz Sprinter (221 шт.), а третью строчку занял Volkswagen Crafter (76 шт.).

Среди новой малой коммерческой техники наиболее популярны были фургоны (365 шт.), фургоны рефрижераторы (14 шт.), бортовые с дубль кабиной (10 шт.), бортовые тентованные (7 шт.) и грузопассажирские (6 шт.).

Лидером сегмента новых LCV в июне стал Renault Master, поднявшись на одну строчку в рейтинге. Таких моделей в первый раз зарегистрировали 159 шт. На втором месте расположился Renault Express (64 шт.). Выросли продажи Peugeot Partner (27 шт.), что позволило занять 3 место по итогам июня. Четвертое место занял Fiat Ducato (19 шт.), а замыкает первую пятерку Mercedes-Benz Sprinter (17 шт.).

Рынок грузовиков массой более 3,5 т

В июне украинцы приобрели 2,7 тысяч грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны (кроме тягачей). Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на столько же больше, чем в мае-2023.

Большинство грузовиков в июне приобрели на внутреннем рынке: 85,1% (2,3 тыс. шт.). Из-за границы привезли подержанными 8,1% грузовых автомобилей (218 шт.).

Новых грузовиков в июне приобрели больше: 43 импортных и 138 переоборудованных в Украину (суммарно 151 шт., 6,8%).

Кстати говоря какие легковые авто покупали подержанными в июне

В июне наиболее востребованными на внутреннем рынке оказались самосвалы (708 шт.), фургоны (453 шт.), бортовые (235 шт.), платформы (100 шт.) и тентованные бортовые (99 шт.)

Уже много месяцев лидером внутренних перепродаж остаются грузовики на базе Mercedes-Benz T1/T2. В июне в отношении таковых заключили 158 сделок купли-продажи. На втором месте разместился советско-российский КамАЗ 5320 (96 шт.). Третью строчку занял Mercedes-Benz Sprinter (90 сделок), который также используют в качестве платформы для различных грузовых надстроек.

Примечательно, что 10 из 20 популярнейших грузовиков оказались моделями российско-советского автопрома.

Средний возраст грузовиков массой более 3,5 тонн, проданных на внутреннем рынке в июне 2023 года, составил 24,7 года — в год больше, чем в прошлом месяце. То есть рынок грузовиков продолжает стареть.

Чаще всего из-за границы в июне привозили фургоны с гидробортом (52 шт.), фургоны (29 шт.) и фургоны-рефрижераторы (19 шт.). Также популярны были контейнеровозы (18 шт.) и фургоны-рефрижераторы с гидробортом (16) шт.).

В июне подержанный Mercedes-Benz Atego вернулся на место лидера сегмента импортных подержанных грузовиков общей массой более 3,5 тонн — таких привезли 31 штуку. Второе место занял MAN TGL (25 шт.), столько же импортировали подержанные Mercedes-Benz Sprinter. Четвертое место занял Iveco Daily (19 шт.), а пятое – MAN TGX (10 шт.).

Средний возраст импортных подержанных грузовиков массой свыше 3,5 тонн, впервые зарегистрированных в июне 2023 года, составил 8,9 года — как и в прошлом месяце.

Среди новых импортных грузовиков в июне впервые зарегистрировали новых грузовых фургонов (26 шт.), самосвалов (7 шт.) и контейнеровозов (4 шт.). Также номерные знаки впервые получили 4 импортных контейнеровоза, 2 фургона с гидробортом и 2 бортовых грузовика.

Самым популярным новым грузовиком в июне оказался Volkswagen Crafter (15 шт.). Второе место занял Renault Master (6 шт.), а третье – Scania G-Series (6 шт.).

Рынок седельных тягачей

В июне украинцы приобрели 3,4 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году и на 13,3% больше, чем в мае-2023.

Доля внутренних продаж в дальнейшем растет. По итогам июня она превысила половину (50,3%) всех тягачей, которые приобрели в течение месяца. Такой показатель оказался максимальным со времен полномасштабного вторжения.

Подержанными из-за границы привезли 1,5 тыс. шт., что составило 43,4%. Новыми приобрели 6,3% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 211 штук.

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в июне остается DAF XF — сделок купли-продажи таких моделей заключили 514 шт., что традиционно почти втрое превышает показатели ближайшего конкурента — Renault Magnum (179 шт.), поднявшегося в июне на одну позицию вверх.

В июне из-за границы больше всего привозили подержанные MAN TGX (509 шт.). Эти модели уже не один месяц возглавляют рейтинг «свежепригнанных» седельных тягачей с пробегом.

На втором месте находится DAF XF (342 шт.), а на третьем – Volvo FH (185 шт.). Четвертую строчку заняла Scania R-Series (96 шт.), а пятое – Mercedes-Benz Actros (60 шт.). Таким образом, первая пятерка по сравнению с прошлым месяцем вообще не изменилась.

Среди новых тягачей в июне первым по количеству продаж стал седельный тягач Scania G-Series (74 шт.), вторым – Scania R-Series (39 шт.). Третье место занял DAF XF (34 шт.), а четвертое – Volvo FH (19 шт.).

Напомним, что с 1 июля в Польше изменились правила движения грузовиков.