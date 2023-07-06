Продажі виросли у всіх сегментах ринку. Обсяги продажів поступово повертаються до показників ринку, які були до 24 лютого 2022 року.

Ринок легких комерційних автомобілів

У червні українці придбали 5,4 тисячі легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн. Це — на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 3,8% більше, ніж у травні-2023, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Більшість малих комерційних авто у травні уже звично придбали на внутрішньому ринку: 4 тисячі (73,9%). З-за кордону привезли 931 вживаний LCV (17,3%).

Нових імпортних LCV продали 436 штук, ще 37 зареєстрованих легких вантажівок переобладнали українські підприємства з імпортних шасі чи машинокомплектів. Загалом продажі нових LCV склали 8,8% від загальної кількості придбаної малої комерційної техніки.

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Найбільш затребуваними на внутрішньому рикну були вживані фургони (2,9 тис. шт.), вантажопасажирські (193 шт.), а також бортові тентовані (183 шт.), бортові (181 шт.) та фургони рефрижератори (88 шт.).

З-за кордону найчастіше привозили вживані фургони (705 шт.), фургони рефрижератори (66 шт.), бортові тентовані (47 шт.), фургони з гідробортом (26 шт.) та платформи (17 шт.).

Лідером імпортних вживаних LCV залишається Renault Master (228 шт.), на другому місці розмістився Mercedes-Benz Sprinter (221 шт.), а третю сходинку зайняв Volkswagen Crafter (76 шт.).

Серед нової малої комерційної техніки найпопулярнішими були фургони (365 шт.), фургони рефрижератори (14 шт.), бортові з дубль кабіною (10 шт.), бортові тентовані (7 шт.) та вантажопасажирські (6 шт.).

Лідером сегмента нових LCV у червні став Renault Master, піднявшись на одну сходинку в рейтингу. Таких моделей вперше зареєстрували 159 шт. На другому місці розташувався Renault Express (64 шт.). Зросли продажі Peugeot Partner (27 шт.), що дало змогу зайняти 3 місце за підсумками червня. Четверте місце посів Fiat Ducato (19 шт.), а замикає першу п’ятірку Mercedes-Benz Sprinter (17 шт.).

Ринок вантажівок масою понад 3,5 т

У червні українці придбали 2,7 тисячі вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (окрім тягачів). Це на 22,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на стільки ж більше, ніж у травні-2023.

Більшість із вантажівок у червні придбали на внутрішньому ринку: 85,1% (2,3 тис. шт.). З-за кордону привезли вживаними 8,1% вантажних автомобілів (218 шт.).

Нових вантажівок у червні придбали більше: 43 імпортних та 138 переобладнаних в Україні (сумарно 151 шт., 6,8%).

До речі які легкові авто купували вживаними у червні

У червні найбільш затребуваними на внутрішньому ринку виявилися самоскиди (708 шт.), фургони (453 шт.), бортові (235 шт.), платформи (100 шт.) та бортові тентовані (99 шт.)

Уже багато місяців поспіль лідером внутрішніх перепродажів залишаються вантажівки на базі Mercedes-Benz T1/T2. У червні щодо таких уклали 158 угод купівлі-продажу. На другому місці розмістився радянсько-російський КамАЗ 5320 (96 шт.). Третю сходинку зайняв Mercedes-Benz Sprinter (90 угод), який також використовують як платформу для різних вантажних надбудов.

Примітно, що 10 із 20 найпопулярніших вантажівок виявилися моделями російсько-радянського автопрому.

Середній вік вантажівок масою понад 3,5 тони, проданих на внутрішньому ринку у червні 2023 року, склав 24,7 року — на рік більше, ніж минулого місяця. Тобто, ринок вантажівок продовжує старіти.

Найчастіше з-за кордону у червні привозили фургони з гідробортом (52 шт.), фургони (29 шт.) та фургони-рефрижератори (19 шт.).Також популярними були контейнеровози (18 шт.) та фургони-рефрижератори з гідробортом (16 шт.).

В червні вживаний Mercedes-Benz Atego повернувся на місце лідера сегмента імпортних вживаних вантажівок загальною масою понад 3,5 тонни — таких привезли 31 штуку. Друге місце зайняв MAN TGL (25 шт.), стільки ж імпортували вживаних Mercedes-Benz Sprinter. Четверте місце зайняв Iveco Daily (19 шт.), а п’яте — MAN TGX (10 шт.).

Середній вік імпортних вживаних вантажівок масою понад 3,5 тони, вперше зареєстрованих у червні 2023 року, склав 8,9 року — як і минулого місяця.

Серед нових імпортних вантажівок у червні вперше зареєстрували нових вантажних фургонів (26 шт.), самоскидів (7 шт.) і контейнеровозів (4 шт.). Також номерні знаки вперше отримали 4 імпортні контейнеровози, 2 фургони з гідробортом та 2 бортових вантажівки.

Найпопулярнішою новою вантажівкою у червні виявився Volkswagen Crafter (15 шт.). Друге місце зайняв Renault Master (6 шт.), а третє — Scania G-Series (6 шт.).

Ринок сідельних тягачів

У червні українці придбали 3,4 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 6,3% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року та на 13,3% більше, ніж у травні-2023.

Частка внутрішніх продажів надалі зростає. За підсумками червня вона перевищила половину (50,3%) від усіх тягачів, котрі придбали протягом місяця. Такий показник виявився максимальним з часів повномасштабного вторгнення.

Вживаними з-за кордону привезли 1,5 тис. шт., що склало 43,4%. Новими придбали 6,3% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 211 штук.

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку у червні залишається DAF XF — угод купівлі-продажу таких моделей уклали 514 шт., що традиційно майже втричі перевищує показники найближчого конкурента — Renault Magnum (179 шт.), котрий у червні піднявся на одну позицію догори.

У червні з-за кордону найбільше привозили вживані MAN TGX (509 шт.). Ці моделі уже не один місяць очолюють рейтинг «свіжопригнаних» сідлових тягачів з пробігом.

На другому місці знаходиться DAF XF (342 шт.), а на третьому — Volvo FH (185 шт.). Четверту сходинку посіла Scania R-Series (96 шт.), а п’яте — Mercedes-Benz Actros (60 шт.). Таким чином, перша п'ятірка у порівнянні з минулим місяцем взагалі не змінилася.

Серед нових тягачів у червні першим за кількістю продажів став сідловий тягач Scania G-Series (74 шт.), другим - Scania R-Series (39 шт.). Третє місце зайняв DAF XF (34 шт.), а четверте - Volvo FH (19 шт.).

Нагадаємо, що з 1 липня у Польщі змінились правила руху щодо вантажівок.