Продажи автобусов растут, но большинство покупают на внутреннем рынке.

В июне 2023 года украинцы приобрели 890 новых и подержанных автобусов. Такой показатель на 57,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 13,2% больше, чем в мае-2023. Таким образом, показатели авторынка в сегменте продаж автобусов также приближаются. до уровня, который был до начала полномасштабного вторжения.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в течение июня и определили топ моделей в трех сегментах автобусов: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

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Большинство автобусов купили на внутреннем рынке: 749 штук, что составило 84,2% от общего количества. Это самая большая доля за последние 9 месяцев.

Из-за границы привезли 9,1% автобусов от общего количества: 81 единиц. Таким образом, доля б/у импортных автобусов в структуре рынка оказалась наименьшей с января 2019 года (тогда этот показатель был зафиксирован на уровне 7,3%).

Также в июне впервые зарегистрировали 60 новых автобусов: 56 из них были изготовлены или переоборудованы в Украине (6,3%), 4 шт. импортировали из-за границы 0,4%).

На внутреннем рынке большинство составляют автобусы малой и средней вместимости. При этом 5 из 20 моделей – это модели, построенные на базе агрегатов российского производства.

Впрочем, лидером внутренних перепродаж стабильно остаются автобусы на шасси Mercedes-Benz Sprinter (168 шт.). Значительная часть этих транспортных средств была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых автомобилей.

Вследствие большого количества законодательных ограничений из-за границы сегодня привозят немного автобусов, а доля импорта в структуре продаж уменьшается. На такие транспортные средства действует ограничение экологического стандарта не ниже «Евро-5», а размер акцизного налога в 50 раз больше на автобусы старше 8 лет, что делает их импорт экономически невыгодным.

В июне из-за границы чаще всего привозили подержанные автобусы на базе Mercedes-Benz Citaro (13 шт.). На втором месте – Mercedes-Benz Sprinter (9 шт.). Третью строчку занял VDL Ambassador (6 шт.).

Большинство новых автобусов, которые украинцы впервые зарегистрировали в июне 2023 года, – это продукция украинских предприятий. Так, первое место занял Богдан/Ataman A-092 (33 шт.). На втором месте разместился Богдан/Ataman A-093 (13 шт.), а на третьем – БАЗ А081 «Эталон» (6 шт.).