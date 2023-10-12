У столичному КП "Київпастранс" озвучили статистику оновлення рухомого складу за рахунок пожертв європейських партнерів: відлік пішов за сотню автобусів.

Якщо бути точнішим, то із початку повномасштабного російського вторгнення Київ отримав 105 автобусів різних розмірних груп, що допомогли уникнути транспортного колапсу. Наразі 75 пасажирських машин залучені в пасажирських перевезеннях.

Чотири двоповерхові автобуси MAN не використовуються, але вони також у гарному технічному стані. Їх введення в експлуатацію планується у післявоєнний час на екскурсійних маршрутах.

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«Першими до столиці прибули 11 машин з Риги. Згодом партнери з Латвії передали Києву ще 10 автобусів. Також одними з перших Києву подарували автобуси з Німеччини. Окрім того, столиця отримала шість автобусів від фінського міста Тампере. Слід зауважити, що автобуси Києву передають як комунальні підприємства, так і приватні перевізники. Ще три автобуси передали українські благодійники», – йдеться в короткому звіті підприємства на сторінці Facebook.

А ці низькопідлогові автобуси-"гармошки" Mercedes надали Києву ще весною підприємці з Гамбурга та Галле (Німеччина). Фото КМДА

У перші дні жовтня до Києва надійшла парія автобусів із Братислави. Прибуло 23 машини, з яких п’ять в подальшому будуть використані як донори, оскільки техніка не нова і виходи транспорту з ладу неминучі. Автобуси проходять процедуру реєстрації, її відразу ж комплектують валідаторами, системами відеовідстежування та атрибутикою інформування. Після цього автобуси вийдуть на маршрути міста, частина братиславського транспорту перебуватиме в резерві, як цього потребує технологічний процес організації пасажирських перевезень.

Також повідомляється про те, що з 2022 року місто отримало 15 трамваїв українського виробника «Татра-Юг», постачання ведеться в рамках укладеного ще до повномасштабного вторгнення росіян договору на 20 одиниць рейкових машин.