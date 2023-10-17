Девятнадцать карет скорой медицинской помощи, несших дежурство в Копенгагене, теперь благодаря благотворителям помогают в работе украинским медикам.

Об этом в коротком видеосюжете на странице Embassy of Denmark in Ukraine рассказал начальник отдела по доступу пациентов к лекарственным средствам компании “Ново Нордиск Украина” Кирилл Ладонько. Машины полностью укомплектованы по мировым стандартам, предусмотренным для машин экстренной медицинской помощи.

С начала войны эта международная медицинская компания оказала помощь украинцам на более 900 миллионов гривен. Бесплатно обеспечено инсулином свыше 50 000 больных, на восстановление Николаевщины направили более 182 миллионов гривен, также закуплено оборудование для переливания крови.

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В зачет гуманитарной помощи также вошли кареты скорой медицинской помощи на шасси Mercedes-Benz Sprinter 316. Эти автомобили в Украине в рекламе не нуждаются, поскольку хорошо известны.

Все 19 таких автомобилей медицинской помощи распределены по регионам Украины. Скриншот Авто24

Проверенный временем 163-сильный дизельный двигатель экологичного формата Евро-5 считается одним из самых экономичных силовых агрегатов на автомобилях такой размерной группы. Он работает в дуэте с автоматической коробкой передач. Для удобств работы водителя есть много функциональных систем помощи, одна из них – ассистент старта на склоне.