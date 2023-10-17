Дев’ятнадцять карет швидкої медичної допомоги, що несли чергування у Копенгагені, тепер завдяки благодійникам допомагають в роботі українським медикам.

Про це в короткому відеосюжеті на сторінці Embassy of Denmark in Ukraine розповів начальник відділу з доступу пацієнтів до лікарських засобів компанії "Ново Нордіск Україна" Кирило Ладонько. Машини повністю укомплектовані за світовими стандартами, передбаченими для машин екстреної медичної допомоги.

З початку війни ця міжнародна медична компанія надала допомоги українцям на понад 900 мільйонів гривень. Безплатно забезпечено інсуліном понад 50 000 хворих, на відбудову Миколаївщини спрямували понад 182 мільйони гривень та закупили обладнання для переливання крові.

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В залік гуманітарної допомоги також увійшли карети швидкої медичної допомоги на шасі Mercedes-Benz Sprinter 316. Ці автомобілі в Україні реклами не потребують, оскільки добре знані.

Усі 19 таких автомобілів медичної допомоги розподілені по регіонах України. Скриншот Авто24

Перевірені часом 163-сильний дизельний двигун екологічного формату Євро-5 вважається одним з найекономніших силових агрегатів на автомобілях такої розмірної групи. Він працює в дуеті з автоматичною коробкою передач. Для зручностей роботи водія є багато функціональних систем допомоги, одна з них - асистент старту на схилі.