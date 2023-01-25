Дилерские центры японских брендов обладают всем необходимым, чтобы комфортно провести время.

С 25 января на базе автосалонов Lexus и Toyota открываются "Очаги тепла". Специально оборудованные зоны будут доступны всем жителям общин, рядом с которыми размещены соответствующие дилерские центры. Здесь посетители смогут подзарядить гаджеты и согреться при отключении электроэнергии.

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Благодаря совместным усилиям «Тойота-Украина», Toyota Motor Europe и дилерских центров «Очаги тепла» обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания.

Постоянный доступ к свету от резервной точки питания. Помещения снабжены генераторами, а также зарядными станциями.

от резервной точки питания. Помещения снабжены генераторами, а также зарядными станциями. Отопление. Очаги тепла оснащены альтернативными способами отопления или точечным отоплением – газовыми и электрическими обогревателями.

Очаги тепла оснащены альтернативными способами отопления или точечным отоплением – газовыми и электрическими обогревателями. Интернет. Дилерские центры, которые будут участвовать в проекте, располагают спутниковыми системами или подключены к оптоволокну. Так что посетители смогут пользоваться интернетом (при наличии света у провайдера интернет-услуг).

Также во всех «Очагах тепла» можно будет выпить чай или кофе. Кроме того, работники центров сделают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь и сделать более комфортным. Так, посетители с детьми смогут разогреть еду для малышей, а шоурумы дилерских центров будут оборудованы специальными зонами с креслами, стульями, подушками и пледами.

Адреса ближайших дилерских центров Toyota за ссылкой, Lexus – здесь.