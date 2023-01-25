Дилерські центри японських брендів мають все необхідне, щоб комфортно провести час.

25 січня на базі автосалонів Lexus та Toyota відкриваються “Осередки тепла”. Спеціально обладнані зони будуть доступні для всіх мешканців громад, поруч з якими розміщені відповідні дилерські центри. Тут відвідувачі зможуть підзарядити ґаджети й зігрітися під час відключень електроенергії.

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Завдяки спільним зусиллям «Тойота-Україна», Toyota Motor Europe і дилерських центрів «Осередки тепла» забезпечені всім необхідним для комфортного перебування.

Постійний доступ до світла від резервної точки живлення. Приміщення забезпечені генераторами, а також зарядними станціями.

від резервної точки живлення. Приміщення забезпечені генераторами, а також зарядними станціями. Опалення. Осередки тепла оснащені альтернативними способами опалення або точковим опаленням — газовими й електричними обігрівачами.

Осередки тепла оснащені альтернативними способами опалення або точковим опаленням — газовими й електричними обігрівачами. Інтернет. Дилерські центри, які братимуть участь у проєкті, мають у розпорядженні супутникові системи або підключені до оптоволокна. Тож відвідувачі зможуть користуватися інтернетом (у разі наявності світла у провайдера інтернет-послуг).

Також в усіх «Осередках тепла» можна буде випити чай або каву. Окрім того, працівники центрів зроблять усе можливе, щоб надати необхідну допомогу та зробити перебування більш комфортним. Так, відвідувачі з дітьми зможуть розігріти їжу для малечі, а шоуруми дилерських центрів будуть облаштовані спеціальними зонами з кріслами, стільцями, подушками й пледами.

Адреси найближчих дилерських центрів Toyota за посиланням, Lexus – тут.