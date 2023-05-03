Стоит такой комплект в Канаде 1500 местных долларов, но его можно сделать самостоятельно.

Набор для кемпера Tesla Model Y превращает электромобиль в маленький дом на колесах.



Он создан владельцем Tesla и энтузиастом активного отдыха Джимми Ченгом. Комплект Tesla Camper Kit – это набор для самостоятельной сборки, состоящий из 31 точно вырезанной части, предварительно просверленной и готовой к установке. После завершения монтажа вы получаете настоящую студию со спальней, кухней и множеством места для хранения. Устройство модульное, поэтому можно настроить его в соответствии с потребностями во время каждой отдельной прогулки.

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Комплект состоит из двух ящиков с крышкой и двух выдвижных ящиков в задней части, все сделаны из фанеры. Задняя часть включает в себя кухню с большим ящиком для газовой или электрической плиты с двумя конфорками и местом для маленькой раковины.

Со всеми четырьмя ящиками, расположенными сзади, и сложенным задним рядом, вы можете превратить пространство в спальню, просто добавив надувной матрас. При этом каждая коробка остается доступной, даже если вы сверху расстелите кровать. Одна из крышек ящиков даже выдвигается вверх, превращаясь в маленький письменный стол, чтобы вы могли работать, находясь внутри, или аккуратный столик для завтрака в постель, если вы любите такое удовольствие.

Конечно, вы не получите такого же комфорта, как в настоящем автофургоне, но это на один уровень выше, чем кемпинг в палатке, потому что вы не спите на земле и не боретесь со стихией.

Проект еще не продается, но желающие могут заказать его за 1500 канадских долларов (около 1100 долларов США) и получить в июне 2023 года. Впрочем, можно подсмотреть идею и сделать подобную мебель для своего автомобиля, заказав фанерные ящики у специализированной компании.