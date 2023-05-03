Коштує такий комплект у Канаді 1500 місцевих доларів, але його можна зробити й самостійно.

Набір для кемпера Tesla Model Y перетворює електромобіль на маленький будинок на колесах.



Він створений власником Tesla та ентузіастом активного відпочинку Джиммі Ченгом. Комплект Tesla Camper Kit — це набір для самостійного складання, який складається з 31 точно вирізаної частини, попередньо просвердленої та готової до встановлення. Після завершення монтажу ви отримуєте справжню студію зі спальнею, кухнею та величезною кількістю місця для зберігання. Пристрій модульний, тому можна налаштувати його відповідно до потреб під час кожної окремої прогулянки.

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Комплект складається з двох ящиків із кришкою та двох висувних ящиків у задній частині, усі зроблені з фанери. Задня частина містить кухню з великим ящиком для газової або електричної плити з двома конфорками та місцем для маленької раковини.

З усіма чотирма ящиками, розташованими ззаду, і складеним заднім рядом, ви можете перетворити простір на спальню, просто додавши надувний матрац. При цьому кожна коробка залишається доступною, навіть якщо ви зверху розстелити ліжко. Одна з кришок шухляд навіть висувається вгору, перетворюючись на маленький письмовий стіл, щоб ви могли працювати, перебуваючи всередині, або акуратний столик для сніданку в ліжко, якщо ви любите таке задоволення.

Звичайно, ви не отримаєте такого ж комфорту, як у справжньому автофургоні, але це на один рівень вище, ніж у кемпінгу в наметі, тому що ви не спите на землі та не боретеся зі стихією.

Проєкт ще не продається, але бажаючі можуть замовити його за 1500 канадських доларів (десь 1100 доларів США) та отримати в червні 2023 року. Втім, можна підгледіти ідею і зробити подібні меблі для свого автомобіля, замовивши фанерні ящики у спеціалізованій компанії.