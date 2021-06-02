В Бресте представили первый электробус, который до июля начнет курсировать по городу.

"Событие является важным прецедентом – это переход на электротранспорт. По цене он дороже обычного автобуса, но руководство страны четко определило курс на экологичность, и первый электробус мы получили по этому проекту. Чтобы создать полноценный маршрут, нужно шесть электробусов. На следующий год приоритет понятный", – сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

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По словам мэра, через месяц первый электробус будет полноценно участвовать в транспортном сообщении Бреста. Планируется, что он будет курсировать по маршруту, который свяжет новый автовокзал с областной клинической или центральной городской больницей. "С маршрутом еще определяемся, сначала нужно электробус обкатать. В любом случае он будет курсировать по центральной части города. Предлагаем для обкатки маршрут троллейбуса №1, от областной больницы до автовокзала", – объяснил директор Брестского общественного транспорта Игорь Царук.

Зарядную станцию ​​для электробуса оборудовали в троллейбусном парке. На одной зарядке он может проехать 280 км. Этого вполне хватит для целого дня работы.

В Бресте намерены создать полноценный электробусний маршрут. Если позволят финансы, то в этом году для города будет приобретен еще один электробус.