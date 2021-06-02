У Бресті презентували перший електробус, який до липня почне курсувати по місту.

"Подія є важливим прецедентом - це перехід на електротранспорт. За ціною він дорожче звичайного автобуса, але керівництво країни чітко визначила курс на екологічність, і перший електробус ми отримали за цим проектом. Щоб створити повноцінний маршрут, потрібно шість електробусів. На наступний рік пріоритет зрозумілий", - сказав голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук.

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За словами мера, через місяць перший електробус буде повноцінно брати участь у транспортному сполученні Бреста. Планується, що він буде курсувати за маршрутом, який зв'яже новий автовокзал з обласною клінічною або центральною міською лікарнею. "З маршрутом слідування ще визначаємося, спочатку потрібно електробус обкатати. У будь-якому випадку він буде курсувати по центральній частині міста. Пропонуємо для обкатки маршрут тролейбуса №1, від обласної лікарні до автовокзалу", - пояснив директор Брестського громадського транспорту Ігор Царук.

Зарядну станцію для електробуса обладнали в тролейбусному парку. На одній зарядці він може проїхати 280 км. Цього цілком вистачить для цілого дня роботи.

У Бресті мають намір створити повноцінний електробусний маршрут. Якщо дозволять фінанси, то в цьому році для міста буде придбаний ще один електробус.