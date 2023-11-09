В Белой Церкви патрульные задержали нетрезвого водителя без "прав", который не рассчитался на АЗС, устроил погоню на угнанном автомобиле и совершил наезд на служебный автомобиль сотрудников местного управления полиции.

Около 5 часов утра, на планшет полицейских поступило сообщение о том, что в поселке Володарка водитель автомобиля ВАЗ не рассчитался за горючее и поехал в направлении Белой Церкви. Преследование начал экипаж отдела реагирования патрульной полиции, а на въезде в город присоединились и патрульные Белой Церкви.

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На проспекте Независимости водитель ВАЗа, не справившись с управлением, совершил столкновение со служебным автомобилем и продолжал удирать. Требования об остановке мужчина игнорировал.

На улице Молодежной патрульные остановили правонарушителя. Из-под капота началось задымление. В связи с деформацией кузова дверь автомобиля была заблокирована, поскольку существовала угроза жизни водителя патрульные извлекли его из автомобиля из-за разбитого, вследствие ДТП, стекла.

Во время общения с правонарушителем инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения и выяснили, что автомобиль был угнан, а у водителя отсутствует водительское удостоверение. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер, результат – 0,39 промилле.

Патрульные составили на водителя админматериалы по ч. 1 ст. 130 (Управление ТС в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителем требования об остановке), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года управление ТС лицом, не имеющим права управления) КУоАП. Для уяснения обстоятельств дела на место происшествия инспекторы вызвали следователей.