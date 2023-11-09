У Білій Церкві патрульні затримали нетверезого водія без "прав", який не розрахувався на АЗС, влаштував погоню на краденому автомобілі та скоїв наїзд на службовий автомобіль працівників місцевого управління поліції.

Близько 5-ї години ранку, на планшет поліцейських надійшло повідомлення про те, що у селищі Володарка керманич автомобіля ВАЗ не розрахувався за пальне і поїхав в напрямку Білої Церкви. Переслідування розпочав екіпаж відділу реагування патрульної поліції, а на в'їзді у місто долучились і патрульні Білої Церкви.

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На проспекті Незалежності водій ВАЗа, не впоравшись із керуванням, здійснив зіткнення зі службовим автомобілем та продовжив тікати. Вимоги про зупинку чоловік ігнорував.

На вулиці Молодіжній патрульні зупинили правопорушника. З-під капота розпочалось задимлення. У зв'язку з деформацією кузова двері автомобіля були заблоковані, оскільки існувала загроза життю водія патрульні дістали його з автомобіля через розбите, внаслідок ДТП, скло.

Під час спілкування з правопорушником, інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння та з'ясували, що автомобіль був викрадений, а у керманича відсутнє посвідчення водія. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер, результат — 0,39 проміле.

Патрульні склали на водія адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування ТЗ особою, яка не має права керування) КУпАП. Для з'ясування обставин справи на місце події інспектори викликали слідчих.