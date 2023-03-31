В Германии начинает работу первое обособленное подразделение ГП «Документ», в котором можно будет обменять украинские водительские удостоверения.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с начала полномасштабной войны в Украине на территории Германии оказались более 1 миллиона украинцев, требующих решения немало вопросов с документами.

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В результате сотрудничества Государственной миграционной службы, МИД и МВД Украины в столице Германии в тестовом режиме начинает работу отделенное подразделение ГП «Документ».

В частности, открытие стационарного центра обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Берлине позволит обеспечить украинцев действительными паспортными документами, что позволит им получать финансовую и гуманитарную помощь, разрешения на работу, обучение и свободно пересекать границы.

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в г. Берлин находится по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

Обслуживание посетителей осуществляется с понедельника по субботу, включая с 9:00 до 18:00 за «живой» очередью (электронная очередь заработает немного позже).

Здесь граждане смогут получить такие услуги, как:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

Услуга обмена водительского удостоверения актуальна, когда:

у имеющегося истек срок действия

надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются

лицо изменило данные - фамилия, имя, отчество

водитель желает заменить старое удостоверение новое

Необходимые документы для получения услуги обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское:

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица),

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака),

имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену.

Напомним, что на сегодняшний день кроме Германии подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава) и Чехии (Прага).