У Німеччині розпочинає роботу перший відокремлений підрозділ ДП «Документ» у якому можна буде обміняти українські посвідчення водія.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із початку повномасштабної війни в Україні на території Німеччини опинилися понад 1 мільйон українців, які потребують вирішення чимало питань з документами.

Читайте також: Іноземці, які служать в ЗСУ, зможуть отримати українське посвідчення водія

В результаті співпраці Державної міграційної служби, МЗС та МВС України у столиці Німеччини у тестовому режимі розпочинає свою роботу відокремлений підрозділ ДП «Документ».

Зокрема, відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у місті Берлін дозволить забезпечити українців дійсними паспортними документами, що дозволить їм отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони.

Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у м. Берлін знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

Обслуговування відвідувачів здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 за «живою» чергою (електронна черга запрацює трошки згодом).

Тут громадяни зможуть отримати такі послуги, як:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

Послуга обміну посвідчення водія актуальна, коли:

у наявного вичерпався термін дії

написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються

особа змінила дані — прізвище, ім'я, по батькові

водій бажає замінити старе посвідчення на нове

Необхідні документи для отримання послуги обміну українського посвідчення водія на таке ж українське:

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи),

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу),

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Принагідно нагадуємо, що на сьогодні окрім Німеччини підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).