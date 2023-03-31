У Німеччині розпочинає роботу перший відокремлений підрозділ ДП «Документ» у якому можна буде обміняти українські посвідчення водія.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із початку повномасштабної війни в Україні на території Німеччини опинилися понад 1 мільйон українців, які потребують вирішення чимало питань з документами.

Читайте також: Іноземці, які служать в ЗСУ, зможуть отримати українське посвідчення водія

В результаті співпраці Державної міграційної служби, МЗС та МВС України у столиці Німеччини у тестовому режимі розпочинає свою роботу відокремлений підрозділ ДП «Документ».

Зокрема, відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у місті Берлін дозволить забезпечити українців дійсними паспортними документами, що дозволить їм отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони.

Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у м. Берлін знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

Обслуговування відвідувачів здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 за «живою» чергою (електронна черга запрацює трошки згодом).

Тут громадяни зможуть отримати такі послуги, як:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування.

Послуга обміну посвідчення водія актуальна, коли:

  • у наявного вичерпався термін дії
  • написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються
  • особа змінила дані — прізвище, ім'я, по батькові
  • водій бажає замінити старе посвідчення на нове

Необхідні документи для отримання послуги обміну українського посвідчення водія на таке ж українське:

  • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи),
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу),
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Принагідно нагадуємо, що на сьогодні окрім Німеччини підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).