У Німеччині розпочинає роботу перший відокремлений підрозділ ДП «Документ» у якому можна буде обміняти українські посвідчення водія.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із початку повномасштабної війни в Україні на території Німеччини опинилися понад 1 мільйон українців, які потребують вирішення чимало питань з документами.
Читайте також: Іноземці, які служать в ЗСУ, зможуть отримати українське посвідчення водія
В результаті співпраці Державної міграційної служби, МЗС та МВС України у столиці Німеччини у тестовому режимі розпочинає свою роботу відокремлений підрозділ ДП «Документ».
Зокрема, відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у місті Берлін дозволить забезпечити українців дійсними паспортними документами, що дозволить їм отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони.
Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у м. Берлін знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
Обслуговування відвідувачів здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 за «живою» чергою (електронна черга запрацює трошки згодом).
Тут громадяни зможуть отримати такі послуги, як:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- обмін посвідчення водія;
- страхування.
Послуга обміну посвідчення водія актуальна, коли:
- у наявного вичерпався термін дії
- написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються
- особа змінила дані — прізвище, ім'я, по батькові
- водій бажає замінити старе посвідчення на нове
Необхідні документи для отримання послуги обміну українського посвідчення водія на таке ж українське:
- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи),
- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу),
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну.
Принагідно нагадуємо, що на сьогодні окрім Німеччини підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).