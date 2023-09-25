BMW объяснила, почему взимает плату за выбор "механики". Ручная коробка – наследство, за которое приходится платить.

Гендиректор M-подразделения баварской марки Франк ван Мил заявил журналистам, что все дело в объемах производства. Подавляющее большинство BMW предлагается только с автоматом, а "механику" выбирает не так много водителей. Для BMW было бы проще оснащать все машины автоматизированной трансмиссией, чем тратить время и деньги на доводку трипедальных версий, – дал понять Франк ван Мил.

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Интересно, что хотя в Великобритании доплата за "механику" на BMW M2 составляет 545 фунтов стерлингов, а в Германии нужно дополнительно раскошелиться на 500 евро, по ту сторону океана ручная коробка является бесплатной опцией. Франк ван Милл этот факт не прокомментировал.

Топ-менеджер не стал делать секрета, что «механика» больше не имеет реального смысла с инженерной точки зрения. Такая коробка передач медленнее приводит к высокому расходу топлива, а иногда и к более низкой максимальной скорости. Однако Франк ван Мил уверяет: до сих пор остается много клиентов, которые готовы выбирать трипедальные эмки, поскольку они доставляют удовольствие от управления.

В июне представитель BMW M спрогнозировал, что актуальное купе M2, вероятно, станет последней моделью, доступной с ручной коробкой передач. Баварская марка утверждает, что отказ от «механики» – это не только решение BMW, но и решение поставщиков автомобильных компонентов. После 2030 года купить новую «эмку» с тремя педалями точно не удастся.