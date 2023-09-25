BMW пояснила, чому стягує плату за вибір "механіки". Ручна коробка — спадщина, за яку доводиться платити.

Гендиректор M-підрозділу баварської марки Франк ван Міл заявив журналістам, що вся справа в обсягах виробництва. Переважна більшість BMW пропонується тільки з автоматом, а "механіку" вибирає не так багато водіїв. Для BMW було б простіше оснащувати всі машини автоматизованою трансмісією, ніж витрачати час і гроші на доведення трипедальних версій, - дав зрозуміти Франк ван Міл.

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Цікаво, що хоча у Великій Британії доплата за "механіку" на BMW M2 складає 545 фунтів стерлінгів, а в Німеччині потрібно додатково розщедритися на 500 євро, по той бік океану ручна коробка є безкоштовною опцією. Франк ван Міл цей факт не прокоментував.

Топ-менеджер не став робити секрету, що «механіка» більше не має реального сенсу з інженерної точки зору. Така коробка передач повільнішепризводить до високої витрати палива, а іноді і до більш низької максимальної швидкості. Однак Франк ван Міл запевняє: досі залишається багато клієнтів, які готові обирати трипедальні емки, оскільки вони дають більше задоволення від керування.

У червні представник BMW M спрогнозував, що актуальне купе M2, ймовірно, стане останньою моделлю, яка є доступною з ручною коробкою передач. Баварська марка стверджує, що відмова від «механіки» — це не тільки рішення BMW, але і рішення постачальників автомобільних компонентів. Після 2030 купити нову «емку» з трьома педалями точно не вдасться.