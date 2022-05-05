Одиннадцать моделей BMW E34 5-Series были найдены на старом заброшенном складе в Благоевграде, Болгария. 10 седанов и один универсал простояли много лет без движения. Все они имеют нулевой пробег.

Как сообщает местный автоклуб, автомобили, на которых никогда не ездили и даже не регистрировали, являются частью неудачного соглашения об аренде.

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Из того, что мы видим на фотографиях, это модели 520i и 525i. Внешнее состояние разнообразное: некоторые E34 демонстрируют признаки выцветшего лакокрасочного покрытия, а у других отсутствуют, например, колесные крышки и топливный люк. В одном из автомобилей также разбито заднее стекло.

Однако состояние внутри указывает на их статус новых, поскольку сидение все еще завернутые в защитную пластиковую пленку, а приборная панель, рулевое колесо и рычаг коробки передач выглядят совершенно новыми.

Мы до сих пор не знаем, проводилось ли техническое обслуживание автомобилей на протяжении всех этих лет, или их просто сбросили туда, пока не наступит подходящий момент. Резиновые шланги могут испортиться в течение всех этих лет хранения, не говоря уже о технических жидкостях, шинах и многом другом.

Все одиннадцать автомобилей отправятся на аукцион в Болгарии, а цены, как сообщается, начнутся от 15 000 евро за каждую.