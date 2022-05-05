Одинадцять моделей BMW E34 5-Series були знайдені на старому занедбаному складі в Благоєвграді, Болгарія. 10 седанів і один універсал простояли багато років без руху. Всі вони мають нульовий пробіг.

Як повідомляє місцевий автоклуб, автомобілі, на яких ніколи не їздили і навіть не реєстрували, є частиною невдалої угоди про оренду.

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З того, що ми бачимо на фотографіях, це моделі 520i та 525i. Зовнішній стан різноманітний: деякі E34 демонструють ознаки вицвілого лакофарбового покриття, а інших відсутні, наприклад, колісні кришки та паливний люк. В одному з автомобілів також розбите заднє скло.

Однак стан всередині вказує на їхній статус нових, оскільки сидіння все ще загорнуті в захисну пластикову плівку, а приладова панель, рульове колесо та важіль коробки передач виглядають абсолютно новими.

Ми досі не знаємо, чи проводилося технічне обслуговування автомобілів протягом усіх цих років, чи їх просто скинули туди, поки не настане слушний момент. Гумові шланги можуть зіпсуватись протягом усіх цих років зберігання, не кажучи вже про технічні рідини, шини та багато іншого.

Усі одинадцять автомобілів відправляться на аукціон у Болгарії, а ціни, як повідомляється, почнуться від 15 000 євро за кожну.