Находка насчитывает 135 машин разных классов и эпох, с левым и правым расположением руля. Ни на один из автомобилей не найдено регистрационных документов.

Все автомобили принадлежали одному владельцу и хранились в нескольких помещениях на его земле. Особняк был продан под застройку, а новому владельцу машины оказались не нужными, поэтому их выставили на торги аукциона BidSpotter.

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Собрание включает европейские и американские автомобили различных моделей, а также несколько кит-каров. Одним из самых ценных и лучше всего сохранившихся автомобилей является Rolls-Royce Silver Spur с двухцветным кузовом. Это длиннобазная версия седана Silver Spirit с 6,75-литровым V8 под капотом.

Хотя Silver Spur сохранился лучше других автомобилей в собрании, его состояние оставляет желать лучшего. На кузове заметны следы ржавчины, нижняя часть переднего бампера сломана. При этом седан находится в полной комплектности: все хромированные декоративные детали и шильдики на месте, за исключением фигурки “Дух экстаза” на верхней части радиаторной решетки. Салон сохранился лучше, хотя также имеет возрастные отметины.

Фото: автомобили из “сарайной коллекции” / BidSpotter