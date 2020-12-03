Знахідка налічує 135 машин різних класів та епох, з лівим та правим розташуванням керма. На жоден з автомобілів не знайдено реєстраційних документів.

Усі автомобілі належали одному власнику і зберігались у кількох приміщеннях на його землі. Маєток був проданий під забудову, а новому власнику машини виявились не потрібними, тож їх виставили на торги аукціону BidSpotter.

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Зібрання включає європейські і американські автомобілі різних моделей, а також кілька кіт-карів. Одним із найцінніших та найкраще збережених автомобілів є Rolls-Royce Silver Spur з двоколірним кузовом. Це довгобазна версія седана Silver Spirit з 6,75-літровим V8 під капотом.

Хоча Silver Spur зберігся краще за інші автомобілі у зібранні, його стан залишає бажати кращого. На кузові помітні сліди іржі, нижня частина переднього бампера зламана. При цьому седан знаходиться в повній комплектності: все хромовані декоративні деталі і шильдики на місці, за винятком фігурки “Дух екстазу” на верхів’ї радіаторної решітки. Салон зберігся краще, хоча також має вікові відмітини.

Фото: автомобілі з “сарайної колекції” / BidSpotter