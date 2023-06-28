Стало известно, на сколько в Британии продолжили действие украинских водительских водительских удостоверений.

В Британии был принят закон о продлении срока действия украинских водительских удостоверений. Водить автомобиль без замены прав украинские беженцы смогут в течение трех лет. Новый документ вступает в силу 7 июня 2023 года.

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Новое положение предусматривает, что украинские беженцы, имеющие водительские права на вождение легкового автомобиля или мотоцикла, имеют право управлять транспортными средствами с такими правами на срок до трех лет после получения статуса резидента. Ранее действовало правило замены украинских водительских удостоверений на британские после 12 месяцев пребывания в стране.

Новая норма касается украинцев, которые находятся в Великобритании по одной из визовых схем (украинская семейная схема, спонсорская схема "Дома для Украины" и украинская схема продления). При переходе на другой тип визы – например Skilled Worker – право управлять с украинскими удостоверениями останется.

Правило распространяется на Англию, Шотландию и Уэльс. По истечении 36 месяцев украинские права нужно будет обменивать на британские. Это можно сделать и раньше. Обмен водительских удостоверений имеет смысл, если человек планирует оставаться в Британии надолго.