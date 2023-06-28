Стало відомо, на скільки у Британії продовжили дію українських водійських посвідчень водія.

У Британії ухвалили закон про продовження терміну дії українських посвідчень водія. Їздити за кермом без заміни прав українські біженці зможуть протягом трьох років. Новий документ набирає чинності з 7 червня 2023 року.

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Нове положення передбачає, що українські біженці, які мають посвідчення водія на легковий автомобіль або мотоцикл, мають право керувати транспортними засобами з такими правами на строк до трьох років після отримання статусу резидента. Раніше діяло правило заміни українських посвідчень водіїв на британські після 12 місяців перебування в країні.

Нова норма стосується українців, які перебувають у Великій Британії за однією з візових схем (українська сімейна схема, спонсорська схема "Будинки для України" та українська схема продовження). При переході на інший тип візи – наприклад, Skilled Worker – право керувати з українськими посвідченнями залишиться.

Правило поширюється на Англію, Шотландію та Уельс. Після закінчення 36 місяців українські права потрібно буде обмінювати на британські. Це можна зробити й раніше. Обмін посвідчень водіїв має сенс, якщо людина планує залишатися в Британії надовго.