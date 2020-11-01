Фирма Berkeley Cars Ltd существовала с 1956 по 1960 годы и за это время успела выпустить аж семь моделей машин. Все они были спортивными микрокарами и оснащались мотоциклетными моторами.

Последнюю модель под названием Bandit компания Berkeley успела выпустить в количестве всего двух единиц, прежде чем прекратила существование. В новом времени фирма сменила название на Berkeley Sportscars и в апреле следующего года планирует представить современный Bandit с классическими формами и продвинутой техникой.

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Berkeley Bandit возрождается, благодаря автопромышленному дизайнеру Мартину Ризу и спортивному инженеру Саймону Склеатеру. Запущен сайт, на котором идет обратный отсчет до появления современного Bandit в двух версиях – Roadster и GT с открытым и закрытым кузовом. Пока же компания демонстрирует только компьютерные рендеры авто, созданные литовским дайнером Владасом Тракселисом.



Фото: оригинальный (на заднем плане) и современный Berkeley Bandit / Berkeley

Компания не вдается в конкретные аспекты, но сообщает, что Bandit “воплощает элегантность и спортивность оригинала”. Автомобиль будет иметь композитное шасси, которое использует растительные материалы – лен для замены углеродного волокна и “липкие смолы деревьев для замены химических смол”. Среднемоторный родстер также планируют предложить с электрическим и бензиновым силовыми агрегатами.

Предполагается, что последний будет 2,3-литровым четырехцилиндровым мотором EcoBoost от Ford, с отдачей в 400 л. с. Он будет совмещен с шестиступенчатой коробкой передач, которая позволит 700-килограммовому родстеру ускоряться от 0 до 96 км/ч за 3,5 секунды. Такой же мотор будет и у купе GT, но из-за дополнительных 30 кило веса будет немного медленнее – ускорение до сотни будет занимать 3,8 секунды.

Об электрической версии модели известно меньше, но компания заявила, что будет использовать “электрические двигатели и аккумуляторы, разработанные в наших гоночных пилонах AirRaceE”. Также обещано, что современный "Бандит" будет “доступным, гладким и знаковым”.

Фото: Berkeley Bandit / Berkeley