Фірма Berkeley Cars Ltd існувала з з 1956 по 1960 роки і за цей час встигла випустити аж сім моделей машин. Усі вони були спортивними мікрокарами і оснащувались мотоциклетними моторами.

Останню модель під назвою Bandit компанія Berkeley встигла випустити у кількості лише двох одиниць, перш ніж припинила існування. У новому часі фірма змінила назву на Berkeley Sportscars і у квітні наступного року планує представити сучасний Bandit з класичними формами та модерновою технікою.

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Berkeley Bandit відроджується, завдяки автопромисловому дизайнеру Мартіну Різу та спортивному інженеру Саймону Склеатеру. Запущений сайт, на якому йде зворотній відлік до появи сучасного Bandit у твох версіях – Roadster та GT з відкритим та закритим кузовом. Наразі ж компанія демонструє лише комп’ютерні рендери авто, створені литовським диайнером Владасом Тракселісом.



Фото: оригінальний (на задньому плані) та сучасний Berkeley Bandit / Berkeley

Компанія не вдається у багато конкретних аспектів, але повідомляє, що Bandit “втілює елегантність та спортивність оригіналу”. Автомобіль матиме композитне шасі, яке використовує рослинні матеріали – льон для заміни вуглецевого волокна та “липкі смоли дерев для заміни хімічних смол”. Середньомоторний родстер також планують запропонувати з електричним та бензиновим силовими агрегатами.

Передбачається, що останній буде 2,3-літровим чотирициліндровим мотором EcoBoost від Ford, з віддачею у 400 к.с. Він буде поєднаний з шестиступінчастою коробкою передач, яка дозволить 700-кілограмовому родстеру прискорюватись від 0 до 96 км/год за 3,5 секунди. Такий самий мотор буде і в купе GT, але через додаткові 30 кіло ваги, буде трохи повільнішим – прискорення до сотні займатиме 3,8 секунди.

Про електричну версію моделі відомо менше, але компанія заявила, що використовуватиме “електричні двигуни та акумулятори, розроблені в наших гоночних пілонах AirRaceE”. Також обіцяно, що сучасний “Бандит” буде “доступним, гладеньким та знаковим”.

Фото: Berkeley Bandit / Berkeley