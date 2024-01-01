В Броварах тестируют новые услуги е-записи в сервисном центре МВД

В сервисном центре МВД города Бровары продолжается тестирование новой системы предварительной регистрации и расширяется перечень доступных услуг в функционале е-запись в сервисный центр МВД № 3243:

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м. Бровары, ул. Броварской сотни, 4А.

Обслуживание по талонам, полученными в новой системе электронной записи в сервисном центре МВД № 3243 будет происходить с 7 января 2025 года. Предварительная регистрация доступна на услуги:

практический экзамен

регистрационные действия с транспортными средствами (приостановлено предоставление отдельных регистрационных услуг, связанных со сменой владельца)

теоретический экзамен

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение

Предварительная запись для получения услуг доступна на 14 дней вперед, на практический экзамен – на 21 день вперед.

Получить услуги сервисных центров МВД (в том числе – ТСЦ № 3243 в Броварах до 7 января 2025 года) можно по привычной Е-записи.

Предварительная регистрация и более подробные инструкции по ссылке.