У Броварах тестують нові послуги е-запису в сервісному центрі МВС

В сервісному центрі МВС міста Броварів продовжується тестування нової системи попередньої реєстрації та розширюється перелік доступних послуг у функціоналі е-запис у сервісний центр МВС № 3243:

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м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А.

Обслуговування за талонами, отриманими в новій системі е-запису в сервісному центрі МВС № 3243 відбуватиметься з 7 січня 2025 року. Попередня реєстрація доступна на послуги:

практичний іспит

реєстраційні дії з транспортними засобами (призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника)

теоретичний іспит

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія

Попередній запис для отримання послуг доступний на 14 днів наперед, на практичний іспит – на 21 день наперед.

Отримати послуги сервісних центрів МВС (у тому числі – ТСЦ № 3243 у Броварах до 7 січня 2025 року) можна за звичним Е-записом.

Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.