У Броварах тестують нові послуги е-запису в сервісному центрі МВС

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В сервісному центрі МВС міста Броварів продовжується тестування нової системи попередньої реєстрації та розширюється перелік доступних послуг у функціоналі е-запис у сервісний центр МВС № 3243:
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- м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А.
Обслуговування за талонами, отриманими в новій системі е-запису в сервісному центрі МВС № 3243 відбуватиметься з 7 січня 2025 року. Попередня реєстрація доступна на послуги:
- практичний іспит
- реєстраційні дії з транспортними засобами (призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника)
- теоретичний іспит
- обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія
Попередній запис для отримання послуг доступний на 14 днів наперед, на практичний іспит – на 21 день наперед.
Отримати послуги сервісних центрів МВС (у тому числі – ТСЦ № 3243 у Броварах до 7 січня 2025 року) можна за звичним Е-записом.
Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.