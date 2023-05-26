Украинская "Победа" сделана на агрегатной базе Mercedes-Benz CL550.

Эксклюзивный автомобиль с благозвучным названием строили почти год, причем в Бучанском районе. По словам авторов проекта, в начале создания иногда приходилось работать под грохот артиллерии. Впрочем, “Победа” требует усилий, и в конечном итоге цель была достигнута.

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Авторство принадлежит киевскому тюнингу ателье Specautotuning, сборочный цех которого расположен под Бучей. В основе “Победы” лежит купе Mercedes CL550 (кузов W216).

В экстерьере прослеживаются различные направления автодизайна, однако по замыслу авторов, украинская “Победа” является современной интерпретацией польского автомобиля Warszawa. Напомним, эта модель – первая послевоенная польская машина, которая была копией советской “Победы” ГАЗ М-20.

Внутри победа ничем не отличается от донора. То же касается и технической начинки – они тоже были унаследованы от “Мерседеса”.

Следовательно, снаружи у нас есть неоретрокар с комфортным салоном и 5,5-литровым двигателем мощностью почти 400 лошадиных сил, который обеспечивает достойную динамику (около 6 секунд до сотни).